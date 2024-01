Théâtre/ Côté Rocher « Mamie Georgette en mode STAND UP » Café Théâtre Côter Rocher Rocamadour, samedi 17 février 2024.

Rocamadour Lot

Début : 2024-02-17 20:30:00

Mamie Georgette, déconfine déjà depuis un moment. Depuis le décès de son mari Marcel, qu’elle aimait tant, elle vit son veuvage d’une manière bien différente. Elle part en voyage à Pigalle, découvre le droit d’avoir une carte bancaire, fait des strip poker avec ses copines. Elle écrit un livre sur la place de la femme dans la chanson française. Alors si vous voulez savoir comment Georgette Plana a influencé Diams et le rap, si vous voulez vivre un moment Rock Bal musette Kitsh Pop, c’est le bon choix. Et attention, avec Georgette, t’es pas à l’abri d’une bonne surprise. Mamie Georgette, une sorte de carambolage génétique entre Georgette Plana et Mylène Farmer.

19 EUR.

Café Théâtre Côter Rocher

Rocamadour 46500



