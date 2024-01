Théâtre/ Côté Rocher « Noce de rouille, début de l’embrouille » de Corinne Delpech et Sébastien Laussier Café Théâtre Côter Rocher Rocamadour, mercredi 14 février 2024.

Rocamadour Lot

Début : 2024-02-14 15:00:00

fin : 2024-02-14

Gigi et Jeannot vivent au pays du romarin et vendent des olives dénoyautées… Ils sont mariés depuis plus de 20 ans et leur relation de couple a perdu de sa saveur. Ils vont tester une multitude de recettes pour faire remonter la mayonnaise et pimenter leur vie. Ne ratez pas ce mariage d’humour explosif !

26 EUR.

Café Théâtre Côter Rocher

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



