Théâtre/ Côté Rocher « Partent en live » Café Théâtre Côter Rocher Rocamadour, samedi 10 février 2024.

Rocamadour Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 15:00:00

fin : 2024-02-10

Apparemment la France va mal. 86% des gens pensent que la France est en déclin.

Alors… est-ce que c’était mieux avant ? Eric et Manu font appel à leurs souvenirs de jeunesse pour tenter de répondre à cette éternelle question… Issus des Nous ç Nous avec Jean Dujardin, Bruno Salomone et Eric Collado, découverts par Patrick Sébastien et après avoir enflammé l’émission 20h10 pétantes avec Florence Foresti et Stéphane Bern, Eric et Manu reviennent sur scène dans un spectacle délirant

19 EUR.

Café Théâtre Côter Rocher

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



Mise à jour le 2024-01-05 par OT Vallée de la Dordogne