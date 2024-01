Théâtre/ Côté Rocher « Hommages et dessert » Patrick Sébastien Café Théâtre Côter Rocher Rocamadour, vendredi 26 janvier 2024.

Rocamadour Lot

Début : 2024-01-26 20:30:00

fin : 2024-01-26

Pour les 18 ans de Côté Rocher retrouvez notre parrain de cœur Patrick Sébastien dans son nouveau spectacle. Des chansons originales, des imitations, des confidences. Entre rire et tendresse, il rend hommage à ceux qui ont enchanté sa mémoire et la vôtre. De Coluche à Bourvil et De Funès, de Nougaro à Gainsbourg, de Brassens aux Tontons Flingueurs, entre autres, un one music man show où se mêlent l’actualité et la nostalgie. Original, drôle, émouvant, le spectacle le plus personnel et le plus attachant de

Patrick Sébastien.

35 EUR.

Café Théâtre Côter Rocher

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



