Théâtre à Côté Rocher «Les belles-mères prête à tout pour empêcher le mariage !» Café théâtre Côté Rocher Rocamadour, dimanche 21 avril 2024.

Rocamadour Lot

Début : 2024-04-21 15:00:00

fin : 2024-04-21

… Prêtes à tout pour empêcher le mariage !

Faustine Boullac de la Coulandière, a décidé de marier son fils Louis-Edouard à Eglantine.

Djamila Bouhamza, tout aussi fortunée grâce à une belle réussite dans le commerce de proximité, a également prévu un mariage pour sa fille Fatima, avec Mohamed. Mais les jeunes adultes Louis-Edouard et

Fatima s’aiment en secret… Une comédie sociale satirique sur la différence dans le couple, l’emprise familiale, les discriminations sociales et raciales, et sur le pouvoir de l’argent.

19 EUR.

Café théâtre Côté Rocher Rue Roland Le Preux

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



