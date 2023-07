Soirée Spéciale Saint Sylvestre au Café Théâtre Côté Rocher « Le mariage nuit gravement à la santé » Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour, 31 décembre 2023, Rocamadour.

Rocamadour,Lot

avec Hélène Neveu, Sébastien Laussier, Laurent Mentec et Corinne Delpech

Business woman et homme au foyer : chez Sophie et Romain, les schémas habituels sont sens dessus dessous! Chacun y trouve son compte, jusqu’au jour où la mère de Romain, bien décidée à marier son fils, débarque à l’improviste afin de rencontrer la fameuse Sophie. Et l’arrivée d’un 4ème personnage risque de compliquer la situation. Portes qui claquent, quiproquos et courses poursuites sont au rendez-vous de cette comédie de boulevard moderne

Une comédie de Elodie Wallace et Pierre Léandria

Entrée + coupe de bienvenue et mignardises

Paiement à l’avance.

2023-12-31 18:00:00 fin : 2023-12-31 . 39 EUR.

Café Théâtre Côté Rocher Rue Roland Le Preux

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



with Hélène Neveu, Sébastien Laussier, Laurent Mentec and Corinne Delpech

Businesswoman and househusband: in Sophie and Romain’s home, the usual patterns are turned upside down! Everyone’s happy, until the day Romain’s mother, determined to marry off her son, turns up unexpectedly to meet the famous Sophie. And the arrival of a 4th character risks complicating the situation. Doors slamming, misunderstandings and chases are the order of the day in this modern boulevard comedy

A comedy by Elodie Wallace and Pierre Léandria

Admission + welcome drink and mignardises

Payment in advance

con Hélène Neveu, Sébastien Laussier, Laurent Mentec y Corinne Delpech

Empresaria y amo de casa: ¡los esquemas habituales de Sophie y Romain dan un vuelco! Todo el mundo es feliz, hasta el día en que la madre de Romain, decidida a casar a su hijo, se presenta inesperadamente para conocer a la famosa Sophie. Y la llegada de un cuarto personaje amenaza con complicar la situación. Portazos, malentendidos y persecuciones están a la orden del día en esta moderna comedia de bulevar

Una comedia de Elodie Wallace y Pierre Léandria

Entrada + copa de bienvenida y mignardises

Pago por adelantado

mit Hélène Neveu, Sébastien Laussier, Laurent Mentec und Corinne Delpech

Geschäftsfrau und Hausmann: Bei Sophie und Romain sind die üblichen Schemata auf den Kopf gestellt Jeder kommt auf seine Kosten, bis eines Tages Romains Mutter, die fest entschlossen ist, ihren Sohn zu verheiraten, unangekündigt auftaucht, um die berühmte Sophie kennenzulernen. Die Ankunft einer vierten Person verkompliziert die Situation. Türen knallen, Missverständnisse und Verfolgungsjagden sind in dieser modernen Boulevardkomödie an der Tagesordnung

Eine Komödie von Elodie Wallace und Pierre Léandria

Eintritt + Begrüßungsgetränk und Knabbereien

Zahlung im Voraus

Mise à jour le 2023-07-19 par OT Vallée de la Dordogne