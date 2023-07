Café Théâtre Côté Rocher « Hashtag et tête de bois » de Louise Bouriffé Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour, 15 décembre 2023, Rocamadour.

Rocamadour,Lot

C’est sur le chemin de Compostelle à la botte d’une ânesse qui n’en fait qu’à sa tête, que vont s’enchaîner les étapes burlesques, où personnages clownesques

et épopées du quotidien s’entrechoquent dans un cocktail ébouriffant d’énergie communicative. Ce spectacle de Louise Bouriffé vous embarque pour un nouveau voyage, épique, initiatique et déjanté.

2023-12-15 20:30:00 fin : 2023-12-15 . EUR.

Café Théâtre Côté Rocher Rue Roland Le Preux

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



On the road to Santiago de Compostela, at the heels of a donkey with a mind of her own, are a series of burlesque stages, where clownish characters

and everyday epics collide in a dazzling cocktail of communicative energy. This show by Louise Bouriffé takes you on a new journey, epic, initiatory and crazy

En el camino de Santiago de Compostela, pisándole los talones a una burra que tiene mente propia, seguimos una serie de etapas burlescas donde personajes clownescos y epopeyas cotidianas chocan en un deslumbrante cóctel de energía comunicativa

y epopeyas cotidianas chocan en un deslumbrante cóctel de energía contagiosa. Este espectáculo de Louise Bouriffé le lleva a un nuevo viaje, épico, iniciático y alocado

Auf dem Weg nach Santiago de Compostela, der von einer Eselin geführt wird, die nur das tut, was sie will, reiht sich eine burleske Etappe an die andere

und Alltagsepen in einem atemberaubenden Cocktail aus ansteckender Energie aufeinanderprallen. Diese Show von Louise Bouriffé nimmt Sie mit auf eine neue Reise, episch, initiativ und verrückt

