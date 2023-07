Café Théâtre Côté Rocher « La Journée de la femme » avec Jean-Christophe Barc, Stéphane Malassenet, Hervé Jouval et Philippe Gruz Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour, 1 décembre 2023, Rocamadour.

Rocamadour,Lot

Jean-Paul, restaurateur, Michel, commerçant et Bernard, maire et éleveur de poulets, espéraient passer une bonne soirée en organisant un repas en l’honneur de leurs épouses. C’était sans compter sur l’arrivée de François, agriculteur, qui de révélation en révélation va mettre à rude épreuve les nerfs et l’amitié des trois compères. Une comédie dédiée à toutes les femmes confrontées à la veulerie et la connerie des hommes!.

2023-12-01 15:00:00 fin : 2023-12-01 . EUR.

Café Théâtre Côté Rocher

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



Jean-Paul, a restaurateur, Michel, a shopkeeper, and Bernard, mayor and chicken farmer, were hoping to have a pleasant evening by organizing a meal in honor of their wives. But the arrival of François, a farmer, will test the nerves and friendship of the three companions. A comedy dedicated to all women confronted with the cowardice and stupidity of men!

Jean-Paul, propietario de un restaurante, Michel, tendero, y Bernard, alcalde y criador de pollos, esperaban pasar una buena velada organizando una cena en honor de sus esposas. Pero cuando llega François, un granjero, una revelación tras otra pondrá a prueba los nervios y la amistad de los tres compañeros hasta el límite. Una comedia para todas las mujeres que tienen que lidiar con la cobardía y la estupidez de los hombres

Jean-Paul, ein Restaurantbesitzer, Michel, ein Ladenbesitzer, und Bernard, ein Bürgermeister und Hühnerzüchter, hatten gehofft, einen schönen Abend zu verbringen, indem sie ein Essen zu Ehren ihrer Ehefrauen veranstalteten. Sie hatten jedoch nicht mit der Ankunft des Landwirts François gerechnet, der von einer Enthüllung zur nächsten die Nerven und die Freundschaft der drei Freunde auf die Probe stellt. Eine Komödie für alle Frauen, die mit der Willkür und dem Schwachsinn der Männer konfrontiert sind

