Café Théâtre Côté Rocher « Noce de rouille, début de l’embrouille » de Corinne Delpech et Sébastien Laussier Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour, 24 novembre 2023, Rocamadour.

Rocamadour,Lot

Gigi et Jeannot vivent au pays du romarin et vendent des olives dénoyautées. Ils sont mariés depuis plus de 20 ans et leur relation de couple a perdu de sa saveur. Ils vont tester une multitude de recettes pour faire remonter la mayonnaise et pimenter leur vie. Ne ratez pas ce mariage d’humour explosif!.

2023-11-24 20:30:00 fin : 2023-11-24 . EUR.

Café Théâtre Côté Rocher

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



Gigi and Jeannot live in rosemary country, selling pitted olives. They’ve been married for over 20 years, and their relationship has lost some of its flavor. They’re going to try out a multitude of recipes to spice things up and spice up their lives. Don’t miss this explosive marriage of humor!

Gigi y Jeannot viven en el país del romero y venden aceitunas sin hueso. Llevan casados más de 20 años y su relación ha perdido algo de sabor. Van a probar toda una serie de recetas para animar las cosas y dar sabor a sus vidas. ¡No se pierda este explosivo matrimonio de humor!

Gigi und Jeannot leben im Land des Rosmarins und verkaufen entkernte Oliven. Sie sind seit über 20 Jahren verheiratet und ihre Paarbeziehung hat an Würze verloren. Sie probieren eine Vielzahl von Rezepten aus, um die Mayonnaise wieder in Schwung zu bringen und ihr Leben aufzupeppen. Verpassen Sie nicht diese explosive, humorvolle Ehe!

