Café Théâtre Côté Rocher « La cerise sur le gâteux » avec Angélique Marçais, Antoine Beauville, Xavier Guibert Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour, 10 novembre 2023, Rocamadour.

Rocamadour,Lot

Une comédie d’Antoine Beauville

Ferdinand va vivre sa pire journée : il va aller de mauvaises nouvelles en catastrophes, jusqu’à la cerise sur le gâteux!

Ferdinand Coulon est l’héritier d’une fabrique centenaire de bouchons. Ce matin-là, Philomène, sa fille, insouciante et candide, prépare activement son 25e

anniversaire. Arnaud Lardon, l’assistant de direction toujours un peu terrorisé par la vie, va être obligé d’annoncer une cascade de mauvaises, de très mauvaises nouvelles à son patron.

2023-11-10 15:00:00 fin : 2023-11-10 . 17 EUR.

Café Théâtre Côté Rocher rue Roland Le Preux

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



A comedy by Antoine Beauville

Ferdinand is about to have the worst day of his life: from bad news to disaster, to the icing on the cake!

Ferdinand Coulon is the heir to a century-old cork factory. That morning, his carefree and candid daughter Philomène was busy preparing for her 25th birthday

birthday. Arnaud Lardon, the executive assistant still a little terrified of life, is forced to deliver a cascade of bad, very bad news to his boss

Una comedia de Antoine Beauville

Ferdinand está a punto de tener el peor día de su vida: ¡de las malas noticias al desastre, pasando por la guinda del pastel!

Ferdinand Coulon es el heredero de una centenaria fábrica de corcho. Esa mañana, su despreocupada y cándida hija Philomène está ocupada preparando su 25 cumpleaños

cumpleaños. Arnaud Lardon, el ayudante ejecutivo que todavía tiene un poco de miedo a la vida, se ve obligado a dar una cascada de malas, muy malas noticias a su jefe

Eine Komödie von Antoine Beauville

Ferdinand hat seinen schlimmsten Tag: Er stolpert von einer schlechten Nachricht in die nächste, bis er schließlich die Kirsche auf dem Kuchen findet!

Ferdinand Coulon ist der Erbe einer hundertjährigen Korkenfabrik. An diesem Morgen bereitet sich seine sorglose und kindliche Tochter Philomène aktiv auf ihren 25

geburtstag vor. Arnaud Lardon, der Assistent der Geschäftsleitung, der immer ein wenig Angst vor dem Leben hat, muss seinem Chef eine Kaskade von schlechten, sehr schlechten Nachrichten überbringen

