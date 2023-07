Café Théâtre Côté Rocher « Une de perdue, dix à trouver! » avec Adrien Benech et Marc Duranteau Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour, 3 novembre 2023, Rocamadour.

Rocamadour,Lot

Psychorigide et pointilleux, Jean-Christophe est marié depuis 15 ans avec Christelle. Ils ont deux beaux enfants et mènent une vie bien rangée. Marco, son meilleur ami depuis toujours est tout son contraire! Célibataire endurci, il collectionne les conquêtes sans vouloir s’attacher. Un matin, une jeune femme laisse un message sur le répondeur de Marco. Quelques instants plus tard, Jean-Christophe débarque avec sa valise et une lettre….

2023-11-03 20:30:00 fin : 2023-11-03 . 17 EUR.

Café Théâtre Côté Rocher Rue Roland Le Preux

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



Psychorigid and fastidious, Jean-Christophe has been married to Christelle for 15 years. They have two beautiful children and lead a well-ordered life. Marco, his lifelong best friend, is the complete opposite! A hardened bachelor, he collects conquests without wanting to become attached. One morning, a young woman leaves a message on Marco’s answering machine. Moments later, Jean-Christophe arrives with his suitcase and a letter…

Jean-Christophe lleva 15 años casado con Christelle. Tienen dos hijos preciosos y llevan una vida ordenada. Marco, su mejor amigo desde que tiene uso de razón, es todo lo contrario Soltero empedernido, colecciona conquistas sin querer encariñarse. Una mañana, una joven deja un mensaje en el contestador de Marco. Unos instantes después, Jean-Christophe aparece con su maleta y una carta…

Der psychorigide und penible Jean-Christophe ist seit 15 Jahren mit Christelle verheiratet. Sie haben zwei schöne Kinder und führen ein geordnetes Leben. Marco, sein bester Freund seit jeher, ist das genaue Gegenteil Er ist ein eingefleischter Junggeselle und sammelt Eroberungen, ohne eine feste Bindung eingehen zu wollen. Eines Morgens hinterlässt eine junge Frau eine Nachricht auf Marcos Anrufbeantworter. Einige Augenblicke später taucht Jean-Christophe mit seinem Koffer und einem Brief auf…

