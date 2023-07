Café Théâtre Côté Rocher « Nos femmes, nos gosses, nos emmerdes » de Antoine Beauville et Xavier Guibert Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour, 20 octobre 2023, Rocamadour.

Rocamadour,Lot

Une comédie remplie « d’amour » et de mauvaise foi. Tout (heu…presque tout…) est dans le titre! Bien sûr, avec leur mauvaise foi légendaire (c’est dans leur ADN), les femmes vont les taxer de misogynie (pour le moins!) Alors que, soyons clairs, il ne s’agit que de vérité. Même pas peur : les mââââles présents sauront bien se faire entendre. Et vous allez demander: et nos gosses? Ha oui! Nos O G M (Organismes Gravement Mous) Pas de panique, on va vraiment se faire plaisir, mais vraiment! Autant vous le dire dès maintenant, vous allez adorer les détester!.

2023-10-20 20:30:00 fin : 2023-10-20 . 15 EUR.

Café Théâtre Côté Rocher rue Roland Le Preux

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



A comedy filled with « love » and bad faith. Everything (well, almost everything…) is in the title! Of course, with their legendary bad faith (it’s in their DNA), the women will accuse them of misogyny (to say the least!) When, let’s be clear, it’s all about the truth. Don’t worry: the males present will make themselves heard. And you might ask: what about our kids? Oh yes! Our O G M (Organismes Gravement Mous) Don’t panic, we’re really going to enjoy ourselves, but really! I might as well tell you right now: you’re going to love hating them!

Una comedia llena de « amor » y mala fe. ¡Todo (bueno, casi todo…) está en el título! Por supuesto, con su legendaria mala fe (está en su ADN), las mujeres les acusarán de misoginia (¡por no decir otra cosa!) Cuando, seamos claros, se trata de la verdad. No se preocupen: los varones presentes se harán oír. Y se preguntarán: ¿y nuestros hijos? ¡Ah, sí! Nuestros O G M (Organismes Gravement Mous) Que no cunda el pánico, vamos a disfrutar de verdad, ¡pero de verdad! Puedo decírtelo ahora mismo: ¡te va a encantar odiarlos!

Eine Komödie voller « Liebe » und böser Absichten. Alles (fast alles…) steht im Titel! Natürlich werden die Frauen mit ihrer legendären Bösgläubigkeit (die ihnen in die Wiege gelegt wurde) sie der Frauenfeindlichkeit bezichtigen (gelinde gesagt!), obwohl, um es klar zu sagen, es nur die Wahrheit ist. Keine Angst: Die männlichen Teilnehmer wissen, wie sie sich Gehör verschaffen können. Und Sie werden fragen: Und unsere Kinder? Ja, das tun sie! Keine Panik, wir werden uns wirklich amüsieren, aber wirklich! Sie werden es lieben, sie zu hassen!

