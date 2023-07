Café Théatre Côté Rocher « 60 minutes pour sauver mon couple » de Cécile Batailler et Philippe Gruz Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour, 13 octobre 2023, Rocamadour.

Rocamadour,Lot

Ils ne peuvent plus se voir en peinture. Pour leurs 20 ans de mariage, les enfants d’Elsa et Roland leur offrent un cadeau pour le moins original : une partie d’Escape Game, un jeu d’évasion grandeur nature sur le thème de Roméo et Juliette. Ils ont 60 minutes pour sortir de là. Epreuves, énigmes et surprises au programme de cette aventure d’autant plus explosive pour ce couple qu’il est sur le point de divorcer! Une comédie déjantée, rythmée, hilarante et riche

en rebondissements.

2023-10-13 20:30:00 fin : 2023-10-13 . EUR.

Café Théâtre Côté Rocher rue Roland Le Preux

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



They can no longer see each other in pictures. For their 20th wedding anniversary, Elsa and Roland?s children give them a highly original gift: a game of Escape Game, a life-size escape game on the theme of Romeo and Juliet. They have 60 minutes to get out of there. Tests, riddles and surprises are on the agenda for this adventure, which is all the more explosive for this couple as they are about to divorce! A wacky, fast-paced, hilarious comedy full of

full of twists and turns

Ya no pueden verse en fotos. Para su 20º aniversario de boda, los hijos de Elsa y Roland les han hecho un regalo cuanto menos original: una partida de Escape Game, un juego de escape a tamaño real sobre el tema de Romeo y Julieta. Tienen 60 minutos para salir de allí. Pruebas, acertijos y sorpresas se dan cita en esta aventura, tanto más explosiva para esta pareja que está a punto de divorciarse Una comedia disparatada, trepidante e hilarante, repleta de

llena de giros y sorpresas

Sie können sich nicht mehr in einem Gemälde sehen. Zu ihrem 20. Hochzeitstag machen die Kinder von Elsa und Roland ihnen ein originelles Geschenk: eine Partie Escape Game, ein lebensgroßes Fluchtspiel mit dem Thema Romeo und Julia. Sie haben 60 Minuten Zeit, um wieder herauszukommen. Prüfungen, Rätsel und Überraschungen stehen auf dem Programm dieses Abenteuers, das für das Paar umso brisanter ist, als es kurz vor der Scheidung steht Eine verrückte, rhythmische und urkomische Komödie mit vielen Überraschungen

voller Wendungen

