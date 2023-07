Café Théâtre Côté Rocher « Y’a pas que le rugby dans la vie… » de Jean Bonnefon et Daniel Chavaroche Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour, 12 octobre 2023, Rocamadour.

Rocamadour,Lot

Le Rugby entre l’humour et l’émotion

A l’heure où le rugby célèbre sa coupe du monde en France, ce spectacle nous ramène dans le monde du rugby des villages à une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaitre…même pas imaginer! Il raconte avec tendresse, humour et passion, les hommes et les femmes de ce pays qui vivent au rythme du club qui les rassemble et qui nous ressemblent. « Le football c’est une passion, le rugby c’est une culture ».

2023-10-12 20:30:00 fin : 2023-10-12 . 17 EUR.

Café Théâtre Côté Rocher Rue Roland Le Preux

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



Rugby between humor and emotion

At a time when rugby is celebrating its World Cup in France, this show takes us back to the world of village rugby at a time that the under-20s can’t even imagine! With tenderness, humor and passion, it tells the story of the men and women of this country who live to the rhythm of the club that brings them together, and who are just like us. « Soccer is a passion, rugby is a culture »

Rugby entre humor y emoción

En un momento en el que el rugby celebra su Mundial en Francia, este espectáculo nos traslada al mundo del rugby de pueblo, a una época que los menores de 20 años ni siquiera pueden imaginar Con ternura, humor y pasión, cuenta la historia de los hombres y mujeres de este país que viven al ritmo del club que les une y que son como nosotros. « El fútbol es una pasión, el rugby es una cultura »

Rugby zwischen Humor und Emotionen

Zu einer Zeit, in der Rugby in Frankreich seine Weltmeisterschaft feiert, führt uns diese Show in die Welt des Rugby in den Dörfern zurück, in eine Zeit, die sich die unter 20-Jährigen nicht vorstellen können Es erzählt mit Zärtlichkeit, Humor und Leidenschaft von den Männern und Frauen dieses Landes, die im Rhythmus des Vereins leben, der sie zusammenbringt, und die uns ähneln. « Fußball ist eine Leidenschaft, Rugby eine Kultur

