Café Théâtre Côté Rocher « Sexe, arnaque et tartiflette » de Angélique Infante et Sébastien Laussier Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour, 6 octobre 2023, Rocamadour.

Rocamadour,Lot

Une comédie déjantée et hilarante: une commerciale BCBG est missionnée par sa société pour venir faire signer un contrat véreux à un pauvre type au fin fond des Alpes. Elle va user de tous les stratagèmes possibles. Mais une avalanche va la contraindre à passer le week-end avec ce « prétendu couillon de classe internationale au pays des bouseux »!.

2023-10-06 20:30:00 fin : 2023-10-06 . EUR.

Café Théâtre Côté Rocher

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



A wacky, hilarious comedy: a preppy saleswoman is asked by her company to come and get a poor guy to sign a crooked contract deep in the Alps. She uses every trick in the book. But an avalanche forces her to spend the weekend with this « supposedly world-class asshole in hillbilly country »!

Una comedia desternillante: su empresa pide a una pretenciosa vendedora que vaya a los Alpes a conseguir que un pobre hombre firme un contrato fraudulento. Utiliza todos los trucos posibles. Pero una avalancha la obliga a pasar el fin de semana con este « supuesto gilipollas de talla mundial en el país de los paletos »

Eine verrückte und urkomische Komödie: Eine Geschäftsfrau wird von ihrer Firma beauftragt, einen armen Kerl in den Alpen dazu zu bringen, einen schmutzigen Vertrag zu unterschreiben. Sie wendet alle möglichen Tricks an. Doch eine Lawine zwingt sie dazu, das Wochenende mit diesem « angeblichen Weltklasse-Arschloch im Land der Hinterwäldler » zu verbringen

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Vallée de la Dordogne