Café Théâtre Côté Rocher « Les anec’Dob » de Christian Dob et Jean Luc Cohen-Rimbault Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour, 29 septembre 2023, Rocamadour.

Rocamadour,Lot

40 ans de Café-théâtre ! Christian Dob, en compagnie de son secrétaire maladroit et perturbant, raconte ses aventures de Café-théâtre, truffées d’anecdotes et de souvenirs authentiques plus drôles les uns que les autres. Sans nostalgie mais toujours avec l’envie de faire rire un public de fidèles. Et la fête n’est pas finie!.

2023-09-29 15:00:00 fin : 2023-09-29 . 15 EUR.

Café Théâtre Côté Rocher

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



40 years of Café-théâtre! Christian Dob, accompanied by his awkward and disruptive secretary, recounts his Café-théâtre adventures, packed with anecdotes and authentic memories, each funnier than the last. Without nostalgia, but always with the desire to make a loyal audience laugh. And the party’s not over yet!

¡40 años de Café-théâtre! Christian Dob, acompañado de su torpe y perturbadora secretaria, relata sus aventuras en el Café-théâtre, repletas de anécdotas y recuerdos auténticos, a cada cual más divertido. Sin nostalgia, pero siempre con el deseo de hacer reír a un público fiel. ¡Y la fiesta aún no ha terminado!

40 Jahre Café-Theater! Christian Dob erzählt zusammen mit seinem ungeschickten und störenden Sekretär von seinen Abenteuern im Café-Theater, gespickt mit Anekdoten und authentischen Erinnerungen, von denen eine lustiger ist als die andere. Ohne Nostalgie, aber immer mit dem Wunsch, ein treues Publikum zum Lachen zu bringen. Und die Party ist noch nicht vorbei!

