Café Théâtre Côté Rocher « Ressuscite les stars » de Pierre-Yves Noël Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour, 28 août 2023, Rocamadour.

Rocamadour,Lot

Pour le meilleur et pour le pire! Il nous propose une visite guidée de son musée des voix. Cinquante stars éternelles reviennent hanter l’actu et les sujets de société. Les confessions absurdes sont de rigueur, à la fois piquantes, tendres, émouvantes et mortellement drôles. Un spectacle unique, une performance exceptionnelle

Un artiste découvert par Thierry Ardisson et Patrick Sébastien.

2023-08-28 21:30:00 fin : 2023-08-28 . EUR.

Café Théâtre Côté Rocher

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



For better or worse! He offers us a guided tour of his museum of voices. Fifty eternal stars come back to haunt the news and social issues. Absurd confessions are the order of the day, at once piquant, tender, moving and deadly funny. A unique show, an exceptional performance

An artist discovered by Thierry Ardisson and Patrick Sébastien

Para bien o para mal Nos lleva de visita guiada por su museo de voces. Cincuenta estrellas eternas regresan para atormentar la actualidad y los asuntos sociales. Las confesiones absurdas están a la orden del día, a la vez picantes, tiernas, conmovedoras y mortalmente divertidas. Un espectáculo único, una representación excepcional

Un artista descubierto por Thierry Ardisson y Patrick Sébastien

In guten und in schlechten Zeiten! Er bietet uns eine Führung durch sein Museum der Stimmen. Fünfzig ewige Stars spuken durch die Nachrichten und gesellschaftlichen Themen. Absurde Geständnisse sind an der Tagesordnung, die gleichzeitig pikant, zärtlich, rührend und tödlich komisch sind. Eine einzigartige Show, eine außergewöhnliche Leistung

Ein Künstler, der von Thierry Ardisson und Patrick Sébastien entdeckt wurde

