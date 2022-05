Café Théâtre – « Comme ils disent ! »

Café Théâtre – « Comme ils disent ! », 27 mai 2022, . Café Théâtre – « Comme ils disent ! »

2022-05-27 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-27 21:30:00 21:30:00 Cette comédie en tournée vous plonge dans l’intimité de deux hommes hauts en couleur qui se lient, s’éloignent et se rejoignent. Ils s’aiment, s’engueulent, se réconcilient, oscillent entre une sincérité profonde et une mauvaise foi notoire, au travers de scènes de ménage dans lesquelles chaque spectateur se reconnaîtra … Cette pièce de théâtre constitue un magnifique hymne à la tolérance où l’on rit énormément, devant un couple qui pourrait être le nôtre. Cette comédie en tournée vous plonge dans l’intimité de deux hommes hauts en couleur qui se lient, s’éloignent et se rejoignent. Ils s’aiment, s’engueulent, se réconcilient, oscillent entre une sincérité profonde et une mauvaise foi notoire, au… Cette comédie en tournée vous plonge dans l’intimité de deux hommes hauts en couleur qui se lient, s’éloignent et se rejoignent. Ils s’aiment, s’engueulent, se réconcilient, oscillent entre une sincérité profonde et une mauvaise foi notoire, au travers de scènes de ménage dans lesquelles chaque spectateur se reconnaîtra … Cette pièce de théâtre constitue un magnifique hymne à la tolérance où l’on rit énormément, devant un couple qui pourrait être le nôtre. dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville