Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire Chemillé-en-Anjou EUR 12 12 Cette saison, toujours en raison du virus qui embête tout le monde, nous ouvrons le Café-

Théâtre Carpe Diem. Jouons avec les mots, dans l’ambiance feutrée d’un café où se donne un spectacle d’environ une heure et demie, sans entracte, composé de petites scènes, d’exercices de langage et de chansons. Retrouvons nous dans la convivialité du Théâtre de la Source. Pour tout public à partir de 13 ans. À votre arrivée, le passe sanitaire est à montrer – les gestes barrières sont à appliquer (masque obligatoire) C’est nouveau, Le café-théatre Carpe Diem ouvre ses portes ! carpediem.chemille@gmail.com +33 7 71 73 78 55 https://www.carpediem-theatre.fr/ Cette saison, toujours en raison du virus qui embête tout le monde, nous ouvrons le Café-

