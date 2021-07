Café-Théâtre Binic-Étables-sur-Mer, 7 août 2021, Binic-Étables-sur-Mer. Café-Théâtre 2021-08-07 20:00:00 – 2021-08-07 Salle de loisirs Rue du Chemin de Fer

Binic-Étables-sur-Mer Côtes d’Armor Le comité des fêtes propose une de ses belles soirées café-théâtre.

• Entrée libre.

• Réservations et infos par sms au 06 88 25 53 52 – codefesm@orange.fr codefesm@orange.fr +33 6 88 25 53 52 Le comité des fêtes propose une de ses belles soirées café-théâtre.

Détails Catégories d’évènement: Binic-Étables-sur-Mer, Côtes-d'Armor Autres Lieu Binic-Étables-sur-Mer Adresse Salle de loisirs Rue du Chemin de Fer Ville Binic-Étables-sur-Mer lieuville 48.62485#-2.84161