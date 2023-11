Concert – Addie : ‘un piano sur la voie » Café Théâtre ANDARTA Die, 25 novembre 2023, Die.

Addie est pianiste chanteuse accompagnée par son saxophoniste Florent Boulenger. Elle est compositrice de musique de films et chansons à textes, naviguant sur les thèmes de la fragilité humaine..

2023-11-25 20:30:00 fin : 2023-11-25 22:00:00. .

Café Théâtre ANDARTA Café Théâtre Andarta 57, rue Emile Laurens

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Addie is a pianist and singer accompanied by her saxophonist Florent Boulenger. She is a composer of film music and song lyrics, exploring themes of human fragility.

Addie es pianista y cantante, acompañada por su saxofonista Florent Boulenger. Compone música para películas y letras, explorando temas de la fragilidad humana.

Addie ist eine singende Pianistin, die von ihrem Saxophonisten Florent Boulenger begleitet wird. Sie ist Komponistin von Filmmusik und Chansons mit Texten, die sich mit Themen der menschlichen Zerbrechlichkeit beschäftigen.

