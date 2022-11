Café Théâtre : Amants à mi-temps Vesc Vesc Catégories d’évènement: Drôme

Vesc

Café Théâtre : Amants à mi-temps Vesc, 17 décembre 2022, Vesc. Café Théâtre : Amants à mi-temps

990, voie de Damian Domaine de Damian Vesc Drôme Domaine de Damian 990, voie de Damian

2022-12-17 21:00:00 21:00:00 – 2022-12-17

Domaine de Damian 990, voie de Damian

Vesc

Drôme Vesc Vincent, marié, père de 2 enfants et patron d’une entreprise en région parisienne. C’est un self-made man, un instinctif, un bourru. Il adore sa femme…. et sa maîtresse à qui il rend une visite régulière du lundi 15 heures au mercredi 15 heures. diffusion.compagnie.nandi@gmail.com http://www.domaine-de-damian.fr/ Domaine de Damian 990, voie de Damian Vesc

dernière mise à jour : 2022-11-22 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Vesc Autres Lieu Vesc Adresse Vesc Drôme Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux Domaine de Damian 990, voie de Damian Ville Vesc lieuville Domaine de Damian 990, voie de Damian Vesc Departement Drôme

Vesc Vesc Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vesc/

Café Théâtre : Amants à mi-temps Vesc 2022-12-17 was last modified: by Café Théâtre : Amants à mi-temps Vesc Vesc 17 décembre 2022 990 Drme Vesc voie de Damian Domaine de Damian Vesc Drôme Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

Vesc Drôme