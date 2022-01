Café -Théâtre à Côté Rocher « Surprise : Partie ! » Rocamadour, 8 avril 2022, Rocamadour.

2022-04-08 15:00:00 – 2022-04-09 Rue Roland Le Preux Café Théâtre

Rocamadour Lot

14 EUR

On choisit ses amis (si on en a), mais on ne choisit pas sa famille !

Tout oppose Franck et Laurent, pourtant ils sont frères. Laurent est un winner, tout lui réussit. Franck est un looser, et pour couronner le tout, sa femme lui a fait une surprise : elle est partie ! Pour oublier sa solitude et sa tristesse, il tente de chercher du réconfort auprès de son seul ami Facebook : son frère.

En organisant une Surprise-Party exceptionnelle pour son anniversaire, afin de lui changer les idées, Laurent va lui faire rencontrer Camille, unejeune femme imprévisible …

Et comme dans toutes les bonnes comédies, rien ne va se passer comme prévu…

©coterocher

