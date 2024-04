Café solaire Sermamagny, dimanche 28 avril 2024.

Plantation de fleurs alternatives à la vanille, récolte de racines de pissenlit, test d’appareils solaires séchoir et cuiseur solaire. Séchage, torréfaction, cuisine grâce à l’énergie du soleil, et dégustations de “spéculoos” et de café locaux. Dès 12 ans Sur inscription EUR.

Début : 2024-04-28 14:00:00

fin : 2024-04-28 17:00:00

Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

