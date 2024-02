Café signes Bibliothèque Marcheprime, samedi 10 février 2024.

Café signes Bibliothèque Marcheprime Gironde

Découvrir, rencontrer, échanger et partager un moment entre sourds, malentendants et entendants, autour d’activités animées et de jeux, sans oublier les gourmandises et le café !

Tout public Entendants et malentendants

Café animé par le collectif Viens, on signe ensemble !

En partenariat avec le CCAS, destiné prioritairement au public malentendant

05 57 71 80 21 ou bibliothèque@ville-marcheprime.fr EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 10:00:00

fin : 2024-02-10

Bibliothèque 4 Avenue de la République

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine bibliotheque@ville-marcheprime.fr

L’événement Café signes Marcheprime a été mis à jour le 2024-01-30 par OT Coeur Bassin