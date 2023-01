Café signes Le Mouffetard – Centre national de la Marionnette Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le samedi 10 juin 2023

de 15h00 à 17h00

Le samedi 22 avril 2023

de 15h00 à 17h00

Le samedi 21 janvier 2023

de 15h00 à 17h00

gratuit Entrée libre

Vous voulez vous retrouver entre amis autour d'un café ou d'un thé ? Vous voulez pratiquer la LSF simplement ou vous divertir avec quelques jeux ?

Le Mouffetard – Centre national de la Marionnette vous accueille pour converser en langue des signes en toute convivialité. Seul ou accompagné, nous vous attendons pour signer ensemble. Venez nombreux !

Le Mouffetard – Centre national de la Marionnette
73, rue Mouffetard
75005 Paris

Contact : http://lemouffetard.com/content/les-rdv-bilingues-frlsf-1
01 84 79 44 44
contact@lemouffetard.com

