Café Signes 12 place du marché 44420 La turballe La turballe, samedi 24 février 2024.

Café Signes Vous êtes sourd, malentendant, entendant pratiquant la langue des signes ou pas, curieux, désireux de rencontres conviviales, etc. Venez au Café Signes, une fois par mois au Café-bar Bio du PLAN B… Samedi 24 février, 15h30 12 place du marché 44420 La turballe Entrée libre: 0

Début : 2024-02-24T15:30:00+01:00 – 2024-02-25T01:30:00+01:00

Vous êtes sourd, malentendant, entendant pratiquant la langue des signes ou pas, curieux, désireux de rencontres conviviales, etc. Venez au Café Signes, une fois par mois au Café-bar Bio du PLAN B !

Entrée libre

Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B

12 place du marché 44420 La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire 09 72 66 30 12 contact@cafe-epicerie-leplanb.fr https://cafe-epicerie-leplanb.fr https://www.labaule-guerande.com/cafe-signes-la-turballe.html

