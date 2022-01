Café show « La rue du talent “ Aix-en-Provence, 27 février 2022, Aix-en-Provence.

Café show « La rue du talent “ Rue Piétonne 59 Boulevard De la République Aix-en-Provence

2022-02-27 14:30:00 14:30:00 – 2022-02-27 18:30:00 18:30:00 Rue Piétonne 59 Boulevard De la République

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

12 12 Retrouvons-nous autour d’une pâtisserie, d’une boisson chaude ou d’une bière artisanale, et laissons les artistes du Truust Comédie Club et de La Famille du 5ème faire le reste.

Ils tiendront le plateau pour vous servir des morceaux choisis de stand-up et de théâtre.



Vous voulez goûter à la scène ? C’est l’occasion rêvé !

Vous aurez ensuite carte blanche pour dévoiler votre talent caché.

Un dimanche par mois, Rue Piétonne vous invite à son « quatre-heure » artistique pour lutter contre le blues du dimanche après-midi. Il y en a pour tous les goûts !

Une expérience culturelle avec représentation de théâtre et un stand up humoristique.

event.ruepietonne@gmail.com +33 6 37 96 11 82 https://www.rue-pietonne.com/event-rp/2022/1/23/caf-show

