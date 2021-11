Brioude La Clef Brioude, Haute-Loire Café session Trad @ La Clef La Clef Brioude Catégories d’évènement: Brioude

La Clef, le jeudi 25 novembre à 20:00

Avec Andrew et Louis. Pour tous les musiciens amateurs ou non, cette session offre la possibilité de se réunir pour échanger autour d’un répertoire traditionnel. On peut aussi venir pour écouter ou pour danser !

Soirée gratuite et ouverte à tous. Participation libre et solidaire pour les concerts.

