Café Seniors Jussey Jussey Catégories d’évènement: Haute-Saône

Jussey

Café Seniors Jussey, 25 avril 2022, Jussey. Café Seniors Jussey

2022-04-25 – 2022-04-25

Jussey Haute-Saône Jussey Haute-Saône EUR L’ADMR organise des Cafés Séniors chaque 1er lundi de chaque mois à Jussey, de 14h à 17h.

Le Café Sénior est un lieu de convivialité et d’échange pour créer du lien à proximité du domicile. La rencontre se fait autour d’une activité.

Le prochain Café Séniors aura lieu le lundi 25 avril.

Inscriptions et informations au 06 76 24 26 21 ou animation@fede70.admr.org animation@fede70.admr.org L’ADMR organise des Cafés Séniors chaque 1er lundi de chaque mois à Jussey, de 14h à 17h.

Le Café Sénior est un lieu de convivialité et d’échange pour créer du lien à proximité du domicile. La rencontre se fait autour d’une activité.

Le prochain Café Séniors aura lieu le lundi 25 avril.

Inscriptions et informations au 06 76 24 26 21 ou animation@fede70.admr.org Jussey

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Jussey Autres Lieu Jussey Adresse Ville Jussey lieuville Jussey Departement Haute-Saône

Jussey Jussey Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jussey/

Café Seniors Jussey 2022-04-25 was last modified: by Café Seniors Jussey Jussey 25 avril 2022 Haute-Saône Jussey

Jussey Haute-Saône