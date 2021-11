Café Séniors Jussey, 6 décembre 2021, Jussey.

Café Séniors Rue du 8 Mai 1945 Ancienne école primaire de la gare Jussey

2021-12-06 14:00:00 – 2021-12-06 17:00:00 Rue du 8 Mai 1945 Ancienne école primaire de la gare

Jussey Haute-Saône

EUR L’ADMR organise des cafés séniors: ateliers d’animations pour les personnes âgées de 60 ans et plus.

Les cafés séniors sont un lieu d’échange et permettent de créer à nouveau des liens sociaux en proposant une rencontre, un temps d’activité loisirs autour d’un café pour parler de la vie quotidienne.

Plusieurs activités seront proposées sur les thèmes; bien-être, loisirs créatifs, jeux de société, initiation numérique et cafés gourmands.

De 14h à 17h tous les 1er lundi de chaque mois.

Sur réservation.

allocamille@fede70.admr.org

