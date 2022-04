Café Seniors Gevigney-et-Mercey Gevigney-et-Mercey Catégories d’évènement: Gevigney-et-Mercey

Haute-Saône

Café Seniors Gevigney-et-Mercey

2022-05-02

2022-05-02 – 2022-05-02

Gevigney-et-Mercey Haute-Saône EUR L’ADMR organise des Cafés Séniors chaque 1er lundi de chaque mois à la salle de convivialité de Gevigney, de 14h à 17h.

Le Café Sénior est un lieu de convivialité et d’échange pour créer du lien à proximité du domicile. La rencontre se fait autour d’une activité.

Le prochain Café Séniors aura lieu le lundi 2 mai.

Gevigney-et-Mercey
Haute-Saône

Café Seniors Gevigney-et-Mercey 2022-05-02

Gevigney-et-Mercey Haute-Saône