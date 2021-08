Dinan Dinan Côtes-d'Armor, Dinan Café seniors Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Le 23/09/2021

« Discuter, échanger et chercher des solutions sur la thématique du vieillissement sur la ville » Rendez-vous à L’Atelier du 5 Bis Rue Gambetta, à 14h, ouvert à tous. Possibilité de venir avec des thèmes et des envies d’actions pour la rentrée. Plus de renseignements au 02 96 39 38 21 dernière mise à jour : 2021-07-30 par

