Café senior spécial habitat Redon Redon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Redon

Café senior spécial habitat Redon, 28 novembre 2022, Redon. Café senior spécial habitat

5 Rue Guy Pabois Centre Confluences Redon Ille-et-Vilaine Centre Confluences 5 Rue Guy Pabois

2022-11-28 14:00:00 – 2022-11-28 16:00:00

Centre Confluences 5 Rue Guy Pabois

Redon

Ille-et-Vilaine Redon Un temps convivial et participatif animé par Vanessa JASZCZUK et Irma LEROY : quelle est l’offre d’habitat sur le territoire ?Qu’est ce qui nous inspire ? Et si on allait visiter ?

Venez rencontrer d’autres personnes en réflexion sur leur habitat de demain. senior@confluence.asso.fr +33 2 99 71 67 51 http://www.confluence.asso.fr/les-actions/programme-du-mois.html Centre Confluences 5 Rue Guy Pabois Redon

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Redon Autres Lieu Redon Adresse Redon Ille-et-Vilaine Centre Confluences 5 Rue Guy Pabois Ville Redon lieuville Centre Confluences 5 Rue Guy Pabois Redon Departement Ille-et-Vilaine

Redon Redon Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/redon/

Café senior spécial habitat Redon 2022-11-28 was last modified: by Café senior spécial habitat Redon Redon 28 novembre 2022 5 Rue Guy Pabois Centre Confluences Redon Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine redon

Redon Ille-et-Vilaine