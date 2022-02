Café senior MJC CL2V Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Café senior

MJC CL2V, le mardi 8 février

MJC CL2V, le mardi 8 février à 14:30

Une fois par mois, le groupe se retrouve pour un moment de convivialité pour partager le café ou le thé, les nouvelles du quartier, le journal, et discuter de divers sujets. L’un des objectifs est de permettre à des habitants « seniors » du quartier qui se sentent un peu isolés de venir rencontrer d’autres personnes sans autre engagement de leur part. Prochaines dates : 8 mars, 12 avril, 10 mai, 14 juin et 5 juillet. Un moment de convivialité pour les seniors à partager tous les mois à la MJC CL2V MJC CL2V 11 rue Erik Satie Bordeaux Bordeaux Caudéran Gironde

2022-02-08T14:30:00 2022-02-08T16:15:00

