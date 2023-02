CAFÉ SCIENTIFIQUE Bibliothèque municipale de Baerenthal Baerenthal Baerenthal Catégories d’Évènement: Baerenthal

Moselle Baerenthal Avec Vincent Felten et Michael Danger Temps convivial de discussion autour des forêts et de la biodiversité, terrestre et aquatique, en présence de deux enseignants chercheurs de l’Université de Lorraine (Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux – LIEC).

Avec des supports visuels et interactifs (terrarium, aquarium…). Les intervenants aborderont des sujets liés à leurs travaux. Au fur et à mesure de l'échange, le public sera invité à poser des questions dans une atmosphère conviviale, autour d'une petite collation. Ce café scientifique sera l'occasion de faire découvrir les sciences autrement ! Tout public à partir de 6 ans, sur inscription.

