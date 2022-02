Café science Le Genre Kesako? la piscine Maxéville Catégories d’évènement: Maxéville

Meurthe-et-Moselle

Café science Le Genre Kesako? la piscine, 23 février 2022, Maxéville. Café science Le Genre Kesako?

la piscine, le mercredi 23 février à 18:00

Un café sciences avec Marie-Pierre JULIEN (sociologue) ainsi que Zélie ERBSTEIN (membre de l’association LGBT+ Équinoxe). Venez débattre, vous questionner, vous interroger sur le sujet du genre, du sexe, de l’assignation sexuelle, et démêler ce sujet parfois complexe.

Entrée libre

Venez débattre, vous questionner, vous interroger sur le sujet du genre, du sexe, de l’assignation sexuelle, la piscine 5 avenue de metz 54320 Maxeville Maxéville Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-23T18:00:00 2022-02-23T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Maxéville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu la piscine Adresse 5 avenue de metz 54320 Maxeville Ville Maxéville lieuville la piscine Maxéville Departement Meurthe-et-Moselle

la piscine Maxéville Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maxeville/

Café science Le Genre Kesako? la piscine 2022-02-23 was last modified: by Café science Le Genre Kesako? la piscine la piscine 23 février 2022 la piscine Maxéville Maxéville

Maxéville Meurthe-et-Moselle