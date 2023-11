Les agités du bocage – Festival Alimenterre Café Scène Montfort-en-Chalosse, 23 novembre 2023, Montfort-en-Chalosse.

Montfort-en-Chalosse,Landes

Un groupe de citoyens tente de sauvegarder son cadre et sa qualité de vie. Ce récit donne de l’espoir et propose des alternatives. Inscrit dans le local, ce film peut faire l’objet de nombreuses identifications sur le territoire français car il aborde des problématiques structurelles : préservation des paysages et des sols, limites de la monoculture, exposition accrue des sols aux intempéries liées au dérèglement climatique (inondations, coulées de boues), exposition des populations aux intrants chimiques, accès au foncier et impératifs de rentabilité… Finalement, on y voit s’affronter des visions du monde différentes autour de la question : quelle agriculture pour quelle alimentation?.

2023-11-23 fin : 2023-11-23 23:00:00. EUR.

Café Scène Montfort-en-Chalosse

Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine



A group of citizens are trying to safeguard their environment and quality of life. This story offers hope and alternatives. The film is a local affair that can be identified with a number of structural issues in France: preservation of landscapes and soils, the limits of monoculture, increased exposure of soils to adverse weather conditions linked to climate change (flooding, mudslides), exposure of populations to chemical inputs, access to land and profitability imperatives… All in all, we see different visions of the world confronting each other around the question: what kind of agriculture for what kind of food?

Un grupo de ciudadanos intenta salvaguardar su medio ambiente y su calidad de vida. Esta historia da esperanza y propone alternativas. Aunque la película se sitúa en un contexto local, puede identificarse con muchas otras películas francesas porque aborda cuestiones estructurales como la preservación de los paisajes y los suelos, los límites del monocultivo, la mayor exposición de los suelos a las condiciones meteorológicas adversas relacionadas con el cambio climático (inundaciones, corrimientos de tierra), la exposición de las personas a los insumos químicos, el acceso a la tierra y los imperativos de rentabilidad… En definitiva, vemos diferentes visiones del mundo enfrentadas en torno a la pregunta: ¿qué tipo de agricultura para qué tipo de alimentos?

Eine Gruppe von Bürgern versucht, ihre Umgebung und ihre Lebensqualität zu bewahren. Diese Erzählung gibt Hoffnung und zeigt Alternativen auf. Der Film ist lokal verankert und kann in Frankreich vielfach identifiziert werden, da er strukturelle Probleme anspricht: Erhaltung von Landschaften und Böden, Grenzen der Monokultur, zunehmende Belastung der Böden durch Unwetter im Zusammenhang mit dem Klimawandel (Überschwemmungen, Schlammlawinen), Belastung der Bevölkerung durch chemische Einflüsse, Zugang zu Land und Rentabilitätsanforderungen usw. Letztendlich stehen sich hier verschiedene Weltanschauungen gegenüber, die sich um die Frage drehen: Welche Landwirtschaft für welche Ernährung?

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Terres de Chalosse