Espace de quartier Jonction, le mardi 13 décembre à 13:30

Les infirmières du Service social vous accueillent pour une discussion sur le thème des **rhumatismes, de l’arthrose et de l’ostéoporose**. Vous découvrirez comment les prévenir et limiter leur impact sur la qualité de vie. Cette rencontre sera animé avec une infirmière spécialisée de la ligue genevoise contre le Rhumatisme. **Rendez-vous le mardi 13 décembre 2022 à 13h30 à l’Espace de quartier Jonction. Cette rencontre est gratuite et sans inscription.** Cette activité est proposée dans le cadre d’un vaste programme décliné sur la rive gauche et sur la rive droite, et qui offre aux aîné-e-s la possibilité de prendre part à leur vie de quartier. Une large palette de loisirs est ainsi déclinée. Au programme, des ateliers sur les thèmes de la santé, de l’administratif, de la sécurité, de la culture et des nouvelles technologies. **Découvrez le programme complet:** [[https://www.geneve.ch/fr/themes/social/actions-sociales-proximite/soutien-seniors-quartiers](https://www.geneve.ch/fr/themes/social/actions-sociales-proximite/soutien-seniors-quartiers)](https://www.geneve.ch/fr/themes/social/actions-sociales-proximite/soutien-seniors-quartiers)

Gratuit

Rencontre destinée aux seniors, sur le thème des rhumatismes, de l’arthrose et de l’ostéoporose. Le mardi 13 décembre 2022 à 13h30 à l’Espace de quartier Jonction. Espace de quartier Jonction Rue Michel-Simon 7, 1205 Genève Genève

