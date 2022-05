Café Santé | L’alimentation chez la personne âgée Cité Seniors, 13 septembre 2022, Genève.

Cité Seniors, le mardi 13 septembre à 14:00

Les infirmières du Service social vous accueillent pour un moment d’échange convivial. Le thème de cette rencontre est **”L’alimentation chez la personne âgée: l’importance d’un régime équilibré et riche en protéines”**. Vous apprendrez à reconnaître les aliments riches en protéines et découvrirez quelques recettes simples. **Rendez-vous le mardi 13 septembre 2022 à 14h00 à Cité Seniors. Cette rencontre est gratuite et sans inscription.** Ces activités sont proposées dans le cadre d’un vaste programme décliné sur la rive gauche et sur la rive droite, et qui offre aux aîné-e-s la possibilité de prendre part à leur vie de quartier. Une large palette de loisirs est ainsi déclinée. Au programme, des ateliers sur les thèmes de la santé, de l’administratif, de la sécurité, de la culture et des nouvelles technologies. **Découvrez le programme complet:** [[https://www.geneve.ch/fr/themes/social/actions-sociales-proximite/soutien-seniors-quartiers](https://www.geneve.ch/fr/themes/social/actions-sociales-proximite/soutien-seniors-quartiers)](https://www.geneve.ch/fr/themes/social/actions-sociales-proximite/soutien-seniors-quartiers)

Gratuit

Cité Seniors Rue de Lausanne 62, 1202 Genève Genève



