Café-rue sur le marché Brune Marché Brune Paris, jeudi 7 mars 2024.

Le jeudi 07 mars 2024

de 11h00 à 13h00

.Tout public. gratuit

Diffusion d’informations au public et aux passants sur les actions de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes sur le marché Brune.

Dans le cadre du mois de l’égalité femmes-hommes, diffusion d’informations au public et aux passants sur les actions de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, en présence de différents partenaires du 14ème associatifs et institutionnels ainsi que d’un ouvreur de parole de la Cie A l’Affût pour annoncer le théâtre forum du vendredi 19 avril 2024 à 18h à la Mairie du 14ème.

Marché Brune vers le 73 boulevard Brune 75014

Contact : +33145424646 cscmnogues.accueil@leolagrange.org https://www.facebook.com/centre-socioculturel-Maurice-Nogu%C3%A8s-Officiel-101957565482817 https://www.facebook.com/centre-socioculturel-Maurice-Nogu%C3%A8s-Officiel-101957565482817 https://www.centresocioculturelmauricenogues.org/

LLNIDF