Café Rétro Château-la-Vallière, lundi 1 janvier 2024.

Café Rétro Château-la-Vallière Indre-et-Loire

Dimanche

Rassemblement mensuel tous les deuxièmes dimanches du mois réservé aux motos de 16h à 18h avec café, pâtisseries Maison et autres boissons non alcoolisées dans les ruines du château de Vaujours.

Rassemblement mensuel tous les deuxièmes dimanches du mois réservé aux motos de 16h à 18h avec café, pâtisseries Maison et autres boissons non alcoolisées dans les ruines du château de Vaujours. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31

314 rue de Vaujours

Château-la-Vallière 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@chateaudevaujours.com

L’événement Café Rétro Château-la-Vallière a été mis à jour le 2024-03-18 par ADT 37