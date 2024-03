Café réparation Lab’Aux Semur-en-Auxois, vendredi 6 septembre 2024.

Café réparation Lab’Aux Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Chaque 1er vendredi du mois, le Café Réparation du Lab’Aux vous ouvre ses portes de 18h à 21h au 43 rue de vigne.

Venez avec un objet en panne et nous ferons ensemble un diagnostic et si possible une réparation.

Une couturière est également présente pour vous aider à reprendre vos vêtements.

L’activité est ouverte à tous et proposée à prix libre pour les personnes qui ne sont pas membres de l’association.

Vous êtes réparateur, bricoleur et vous avez envie de nous aider, vous êtes également le bienvenu.

C’est également le moment de venir voir l’association, de découvrir ces différentes activités et de nous rencontrer autour d’un moment convivial. .

Début : 2024-09-06 18:00:00

fin : 2024-09-06 21:00:00

Lab’Aux 43 rue de vigne

Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

