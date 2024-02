CAFE REPARATION Centre Social Nexon Nexon, samedi 10 février 2024.

Au programme

UBUNTU PARTY découverte de Ubuntu (système d’exploitation libre, gratuit, et simple d’utilisation) et installation de logiciels libres.

Atelier CUISINE oui, les réparateurs (et pas qu’eux) appréciaient ce temps de goûter partagé, alors si vous êtes intéressés pour préparer une collation, c’est avec plaisir ! (n’oubliez pas d’amener vos recettes préférées).

Et toujours la RÉPARATION de vos objets défectueux ou cassés et des mobylettes dans la bonne humeur.

Pensez à vous inscrire (surtout pour la ubuntu party), c’est toujours mieux pour la logistique. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 14:00:00

fin : 2024-02-10 18:00:00

Centre Social Nexon 5 Rue Jean-Jacques Rousseau

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine famille.aajpn@orange.fr

