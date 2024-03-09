Café Réparation Fablab l’atelier made in iki Commenailles
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Café Réparation Fablab l’atelier made in iki Commenailles, samedi 9 mars 2024.
Café Réparation Fablab l’atelier made in iki Commenailles Jura
Donner une seconde vie aux jeux .
Date (année – mois – jour) et horaire :
Début : 2024-03-09 09:00:00
fin : 2024-03-09 12:00:00
Fablab l’atelier made in iki 5 place du General Michelin
Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté
L’événement Café Réparation Commenailles a été mis à jour le 2024-02-13 par OFFICE DE TOURISME JURABSOLU