Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Café Réparation Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

Café Réparation Chalon-sur-Saône, 26 novembre 2021, Chalon-sur-Saône. Café Réparation l’Abattoir 52 quai St Cosme Chalon-sur-Saône

2021-11-26 – 2021-11-26 l’Abattoir 52 quai St Cosme

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire EUR 0 Trois associations, la Bricothèque du Chalonnais, l’Espace PAMA et le Fablab du Chalonnais, reprennent l’organisation des Café-Réparations.

Elles seront heureuses de vous accueillir à l’Abattoir pour la dernière édition de l’année 2021.

Apportez vos objets en panne, défectueux, ensemble, nous ferons notre possible pour le réparer.

Pas de micro-ondes, ni gros électroménager

Entrée libre – Passe sanitaire obligatoire cafereparationchalon71@gmail.com Trois associations, la Bricothèque du Chalonnais, l’Espace PAMA et le Fablab du Chalonnais, reprennent l’organisation des Café-Réparations.

Elles seront heureuses de vous accueillir à l’Abattoir pour la dernière édition de l’année 2021.

Apportez vos objets en panne, défectueux, ensemble, nous ferons notre possible pour le réparer.

Pas de micro-ondes, ni gros électroménager

Entrée libre – Passe sanitaire obligatoire l’Abattoir 52 quai St Cosme Chalon-sur-Saône

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Autres Lieu Chalon-sur-Saône Adresse l'Abattoir 52 quai St Cosme Ville Chalon-sur-Saône lieuville l'Abattoir 52 quai St Cosme Chalon-sur-Saône