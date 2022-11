Café Réparation

Café Réparation

Samedi 16 septembre de 9h30 à 13h30 au Bêta Lab à Melle

Tous les 3e samedis du mois à Melle, le café réparation donne une seconde vie à du petit électroménager, du matériel informatique, des vélos… et contribue à limiter la production de déchets.

Ensemble, réparons vos objets !

Gratuit

