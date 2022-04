Café-repaire : Nathalie M’Dela-Mounier 106 le Haut Pénestin 56760 Penestin, 22 avril 2022, Penestin.

Café-repaire : Nathalie M’Dela-Mounier

106 le Haut Pénestin 56760 Penestin, le vendredi 22 avril à 19:00

Entre la Bretagne et l’Afrique, Nathalie M’Dela-Mounier s’attache à mettre en voix la marche déraisonnable du monde à travers essais, romans, théâtre et poésie. Plusieurs de ses récits ont été adaptés à la scène. Métisse, elle aime explorer les contours flous de l’identité et ceux des mémoires individuelles ou collectives. Avec Aminata Dramane Traoré (ex-ministre de la Culture du Mali et essayiste), elle écrit notamment autour de la question des migrations.

Public

Entre la Bretagne et l’Afrique, Nathalie M’Dela-Mounier s’attache à mettre en voix la marche déraisonnable du monde à travers essais, romans, théâtre et poésie. Plusieurs de ses récits ont été ada…

106 le Haut Pénestin 56760 Penestin 106 le Haut Pénestin 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T19:00:00 2022-04-22T05:00:00