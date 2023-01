Café repaire Boqueho Boqueho Boqueho Catégories d’Évènement: Boqueho

Côtes-d'Armor

Café repaire Boqueho, 8 février 2023, Boqueho Boqueho. Café repaire 2 Rue de Kermaria Le Bourg Le Cellier Boqueho Côtes-d’Armor Le Bourg 2 Rue de Kermaria

2023-02-08 – 2023-02-08

Le Bourg 2 Rue de Kermaria

Boqueho

Côtes-d’Armor Boqueho L’association Zik en Boko remet en route les Cafés-Repaires ! Chaque deuxième mercredi du mois, des citoyens se retrouvent pour échanger sur des sujets de société. Les règles sont simples : 1h30 de discussion, que l’on peut bien sûr ensuite poursuivre autour d’un verre. On s’écoute, on reste correct et tout se passe très bien ! au-cellier@orange.fr +33 2 96 73 81 67 http://fr.myspace.com/caf-conc_le-cellier Le Bourg 2 Rue de Kermaria Boqueho

dernière mise à jour : 2023-01-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Boqueho, Côtes-d'Armor Autres Lieu Boqueho Le Cellier Adresse Boqueho Côtes-d'Armor Le Bourg 2 Rue de Kermaria Ville Boqueho Boqueho lieuville Le Bourg 2 Rue de Kermaria Boqueho Departement Côtes-d'Armor

Boqueho Le Cellier Boqueho Boqueho Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boqueho-boqueho/

Café repaire Boqueho 2023-02-08 was last modified: by Café repaire Boqueho Boqueho Le Cellier 8 février 2023 2 Rue de Kermaria Le Bourg Le Cellier Boqueho Côtes-d'Armor Boqueho Boqueho Côtes-d'Armor Côtes-d’Armor

Boqueho Boqueho Côtes-d'Armor