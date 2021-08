Café-rencontre organisé par l’Unafam Maison Relais Santé, 6 novembre 2021, Valence.

Café-rencontre organisé par l’Unafam

Maison Relais Santé, le samedi 6 novembre à 14:30

Un de vos proches a des troubles psychiques et votre vie quotidienne s’en trouve affectée. L’Unafam vous propose un lieu d’accueil, d’écoute, d’échanges informels et de convivialité autour d’un café. Venez rencontrer, dans une ambiance amicale, d’autres familles qui vivent la même situation. Renseignements au 04.75.55.16.43. Gratuit. Ouvert aux adhérents et aux non adhérents.

Entrée libre et gratuite

Moments d’écoute et d’échanges proposés par l’UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de personnes Malades et/ou handicapées psychiques)

Maison Relais Santé 4 rue du clos Gaillard Valence Drôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T14:30:00 2021-11-06T17:00:00